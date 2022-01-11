محافظ جنوب سيناء: منتدى الشباب حقق نجاحا منقطع النظير «فيديو»

وأوضح فودة خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، ضمن تغطية خاصة للمنتدى فى شرم الشيخ، ـنه سيكون هناك شركة تتولى نظافة المدينة، خاصة وأنها ستستقبل العام المقبل مؤتمر المناخ، ومن الضرورى أن تكون مدينة خضراء بالكامل ولا يوجد بها أى انبعاثات كربونية، حيث سيتم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى تحويل شارع السلام بالمدينة إلى ممشى سياحى أخضر يكون به مسطحات خضراء.
لفت محافظ جنوب سيناء إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظة تعمل بروح الفريق وحين يكون هناك مؤتمر أو حدث دولى يتم رفع حالة الطوارئ و"مفيش حد بينام ولا بيروح"، مشيرا إلى أن لهذا السبب لا يوجد أى مشكلة فى المدينة مطلقا وإن حدثت يتم حلها فورا.
وشدد على أن سياحة المؤتمرات فى غاية الأهمية و"أحسن أنواع السياحات هى سياحة المؤتمرات" وهذا ما تحرص عليه، حيث تم تطوير قاعات المؤتمرات لتتسع لأكثر من 7 آلاف شخص.
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