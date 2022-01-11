كيروش: لم نظهر فى الشوط الأول أمام نيجيريا وعلينا حصد 6 نقاط للتأهل

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إن فريقه لم يقدم الأداء المقنع فى الشوط الأول خلال مواجهة منتخب نيجيريا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

أضاف كيروش خلال تصريحاته عقب المباراة، حاولنا فى الشوط الثانى إدراك هدف التعادل، وتحسن الأداء نسبيًا، لكن ظل المنتخب النيجيرى محافظًا على تقدمه حتى حصد الثلاث نقاط.

تابع مدرب منتخب مصر، إن فريقه خسر اليوم أمام نيجيريا، إلا إنه أمامه مباراتين أمام منتخب السودان وغينيا بيساو تساوى 6 نقاط، وعلى منتخب مصر حصدهم لضمان التأهل.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.