لك أن تتخيل هذا ..مدرب نيجيريا يفوز على مصر ويلتقط سيلفي مع محمد صلاح

حرص أوجستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا على إلتقاط صورة تذكارية "سيلفي" مع النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب انتهاء مباراة البلدين بهدف نظيف لصالح "سوبر إيجلز" في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وقدم محمد صلاح مستوى أداء متوسط خلال مباراة مصر ضد نيجيريا التي انتهت بهدف.

وعانى منتخب مصر في مباراة نيجيريا بسبب تباعد الخطوط وعدم وصول الكثير من الكرات أمام مرمى المنافس ما أتاح للفريق النيجيري التقدم بهدف نظيف.

مدرب نيجيريا ومحمد صلاح

في سياق متصل، أنهى منتخب مصر سلسة انتصاراته التاريخية في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام نيجيريا بهدف نظيف.

وسقط منتخب مصر بعد حفاظه على نتائجه الإيجابية في مرحلة دور المجموعات لمدة 6557 يوماً ما يوازي 17 عاماً و11 شهراً وأسبوع و6 أيام.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في كرة القدم لم تخسر مصر أي من آخر 16 مباراة لها في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية (12 فوزًا و4 تعادلات)، وكانت آخر خسارة لها تعود إلى يناير 2004 (1-2 ضد الجزائر).

وتشارك مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين، أكثر من أي فريق آخر، ورفع الفراعنة الكأس 7 مرات، وهو رقم قياسي أيضًا. ومع ذلك، فشل منتخب مصر في حسم اللقب في كل مباراة من مبارياتهم الخمس الأخيرة، بعد أن فعلوا ذلك في 3 مباريات سابقة (2006، 2008، 2010).

منذ بدايته التنافسية في عام 2017، شارك محمد صلاح في 60٪ من أهداف مصر (6/10) في كأس الأمم الأفريقية (4 أهداف، 2 تمريرات حاسمة).