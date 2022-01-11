مستجدات فيروس كورونا في مصر خلال 24 ساعة تزايد أعداد الإصابات والوفيات

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محمد سياف - ابو ظبي - في بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بيان إصابات ووفيات فيروس كورونا ليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والذي إتضح من خلال التقرير زيادة في أعداد الوفيات عن يوم أمس الإثنين 10 يناير بنحو 4 حالة وسجلت عدد 26 حالة، وزيادة في الإصابات بنحو 38 حالة وسجلت أمس الإثنين 10 يناير 912 حالة.

أعداد حالات الإصابات يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة مصر

أعلن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 951 حالة إصابة ثبت إيجابيتها بالفيروس طبقا لنتائج التحليل والتقصي والفحوصات اللازمة لإرشادات منظمة الصحة العالمية عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، ليصل بذلك أعداد الإصابات منذ بداية جائحة كورونا في مصر حتى الآن 393808 حالة.

أعداد حالات الوفيات يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة مصر

أعلن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل أعداد الوفيات بفيروس كورونا عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بنحو 31 حالة وفاة، ليصل بذلك أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا في مصر حتى الآن 21995 حالة وفاة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بمصر.

أعداد الحالات المتعافين عن يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالات الشفاء المتعافين عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والي سجل عدد 907 حالة خرجوا من المستشفيات بعد التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفاؤهم بشكل تام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية جائحة كورونا بمصر إلى 328051 حالة معفاه، المعروف أن زوال الأعراض المرضية طبقا لبروتكولات منظمة الصحة العالمية 10 أيام منذ الإصابة بالفيروس.

إرشادات يومية من وزارة الصحة المصرية للمواطنين

ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت تقوم وزارة الصحة بمناشدة المواطنين بشكل يومي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعامل بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، والخروج من تلك الأزمة ” فيروس كورونا المستجد “التي تمر على جميع الدول في العالم الآن، وتقوم الدولة المصرية بمتابعة الموقف أول بأول محليا وعالميا فيما يخص الفيروس وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 11 يناير 2022