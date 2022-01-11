/671862/أرقام-وإحصائيات-من-خسارة-مصر-أمام-نيجيريا-أداء-كارثي-للفراعنة

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهومة.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من خسارة مصر أمام نيجيريا

نيجيريا مصر

1 الأهداف - 1 صنع أهداف - 4-2-2-2 التشكيلة 4-3-3 15 (5) تسديدات (على المرمى) 4 (2) 2 تسديدات صدت 4 - (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-) 21 تمريرات عرضية 10 15 أخطاء 6 - تسلل 1 6 ركلات ركنية 3 - بطاقات صفراء - - بطاقات حمراء - 583 عدد اللمسات 700 278 تمريرات 384 7 قطع الكرة 10 5 صد لاعب 8 1 إلتقاط - 16 تحديات 17 45% نسبة الإستحواذ 55%

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي

محمود جاد

محمد عبد المنعم

عمر كمال

إمام عاشور

محمد شريف

رمضان صبحي

أيمن أشرف

مهند لاشين

عبد الله السعيد

محمود علاء

أحمد سيد زيزو