/671852/محمد-صلاح-كيروش-قرر-استبعاد-أفشة-علشان-الشعب-المصري-بيحبه-وقرر-يحرق-محمد-شريف

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".

محمد صلاح: كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الشعب المصري فقط

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كدا دايما".

محمد صلاح

وزاد "هل من المعقول أن مفيش حد في مصر بيفهم وكيروش بس هو اللي فينا، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة".

وتابع "معقول مصر مفيش فيها غير صانع العاب واحد بس وهو عبد الله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل أي ولازم يتحاسب".

واختتم "كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب ودايما بيعمل عكس الجماهير".

كارلوس كيروش: لا داعي للقلق.. سوف نتأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أداء اللاعبين في الشوط الأول كان غير جيداً عكس ما حدث في عمر الشوط الثاني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "لم نقدم الأداء الجيد في الشوط الأول وعاد لنا الأداء مع مرور الوقت، وسنحاول تحسين الأوضاع في الفترة المقبلة".

وزاد "سوف نتأهل للدور القادم ولا يوجد أي قلق في ذلك ومباراة اليوم للنسيان، ومازال لدينا مبارتي السودان وغينيا بيساو".

واختتم "القادم سيكون افضل لمنتخب مصر في الأدوار القادمة ولدينا المزيد لنقدمة في الفترة المقبلة".