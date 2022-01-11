/671853/نائبة-سوهاج-تعلن-مواعيد-اطلاق-القوافل-الطبية-المتميزه-لأهالي-المنشاة

أعلنت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تواجد قافلة طبية متميزه باماكن مختلفة بمركز ومدينة المنشاة ، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر والمجموعة الاولي لهذا الشهر.

دوت الخليج

وكشفت النائبة رقية الهلالي في بيان لها، عن اماكن ومواعيد تواجد القافلة والتي ستكون كالتالي: 1- مدينة المنشاة -غدا الاربعاء 12-1 من الساعه التاسعه صباحا حتي الثالثة عصرا دوار ال ابو عزب وشارع صلاح سالم الغربي . 2- الجزيرة المستجدة - الجمعه -14-1 دوار الحاج علي محمود عوض . 3- الزارة - الأحد 16-1 دوار الحاج حسين - ال عبيد الله . وأضافت نائبة حماة الوطن، أن القوافل الطبية سوف تقوم بإجراء الكشف والفحوصات الطبية وتقديم العلاج بالمجان من خلال سيارات القوافل الطبية المتنقلة. وتابعت رقية الهلالي ان ذلك يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

برلمانية: انطلاق قافلة طبية شاملة غداً بمركز ومدينة المنشاة

وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب ، أن الفترة المقبلة ستستكمل القافلة الطبية جولاتها باماكن اخري لخدمة اهالي سوهاج.