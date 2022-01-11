/671854/ريا-أبي-راشد-ابعدت-ابنتى-من-لبنان-بسبب-طفولتى-ولن-أعود-لها

تحدثت الأعلامية اللبنانية ريا بن راشد عن ذكريات طفولتها التى عشتها أثناء الحرب، موضحه ان الحرب اثرت عليها وانها طفولة مش أمينة وهذا سبب ابعاد ابنتى من لبنان.

دوت الخليج

ريا بن راشد تتحدث عن طفولتها

وقالت ريا بن راشد خلال برنامج Abtalks، الذي يقدمه الاعلامى أنس بوخش: " انا بطبعى فى الحياة إذا ابتسمت للحياة فالحياة سوف تبتسم لك، وان مؤمنة بذلك".

وتابعت ريا فى حديثها مع أنس بوخش حول طفولتها: " انا طفولتى كانت تحت القصف أثناء حرب لبنان، والسبب ان تركت لبنان، بإن لا اريد ان تكبر ابنتى تحت الخوف ولا تاثر عليها بالسلب مثل ما حدث معى".

هجوم على ريا بن راشد بمهرجان الجونة السينمائي

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد الجدل أثناء حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وارتدت ريا فستانا شفافا دون "بطانة"، لتتعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورتها، حيث اختارت ريا أبي راشد فستانا من تصميم جورج حبيقة باللون الأحمر وفتحات من منطقة البطن، ولكن ما لفت الأنظار هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، ولم يكن مبطنا".

من هى ريا بن راشد

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

كما تغطي أبي راشد كل عام جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وقامت بإجراء مقابلات مباشرة ووجهًا لوجه مع أهم النجوم العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر، وفي عام 2006 رافقت صانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد أثناء مسيرته لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الغولدن غلوب وترشيح فيلمه لجوائز الأوسكار.