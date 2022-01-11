/671856/محمد-هنيدي-يسخر-من-أداء-المنتخب-المصري-أمام-نيجيريا-بداية-مشرقة

علق الفنان محمد هنيدي، بطريقة ساخرة على اداء المنتخب الوطنى بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا.

دوت الخليج

محمد هنيدي على تويتر

ونشر محمد هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" فيديو ساخر، بسبب إنعدام خط الوسط للمنتخب الوطني، معلقًا عليها: " خط الوسط".

منتخب مصر يتأخر بفرق هدف على نيجيريا

أنتهى مباراة مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات المباراة، ولم يؤدي اللاعبين المستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي، في غياب تام لمدافعي منتخب مصر.

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة :

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.