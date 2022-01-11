/671860/هانى-رمزي-يسخر-من-اللاعب-أحمد-حجازي-عقب-خسارة-المنتخب-ياريت-سبته-يدخل-الفيلم

علق الفنان هانى رمزي على اداء المنتخب الوطنى بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا.

دوت الخليج

هانى رمزي على تويتر

ونشر هانى رمزي عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" صورة ساخرة، موجهًا إعلانه على لاعب المنتخب احمد حجازى، معلقًا عليها: " ياريت كنت سيبت حجازى دخل الفيلم"

منتخب مصر يتأخر بفرق هدف على نيجيريا

أنتهى مباراة مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات المباراة، ولم يؤدي اللاعبين المستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي، في غياب تام لمدافعي منتخب مصر.

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.