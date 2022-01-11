حسن مصطفى: ليس لا علاقة بإيقاف هشام نصر.. ولم أجامل الأهلي يوماً ما والدليل صالح سليم!

/671861/حسن-مصطفى-ليس-لا-علاقة-بإيقاف-هشام-نصر-ولم-أجامل-الأهلي-يوما-ما-والدليل-صالح-سليم

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد سيكون بقرار من لجنة الأخلاق بالاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "موعد الانتخابات سوف يحدد بعد دراسة كافة الأمور الخاصة داخل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد، ثم الإعلان عن جميع من يحق له الترشح دون وجود أي أزمات وليس لي أي سلطة في إيقافه سواء في الفترة الماضية أو القادمة".

وتابع "أي شخص رياضي متواجد في الاتحادات أو الأندية يكون الأداء في هذا المنصب بشكل جيد، ودائما أعمل على الحياد وليس لي أي ميول خلال مشاركتي في لجنة الحكماء في النادي الأهلي".

حسن مصطفى: ما قاله ممدوح عباس عني غير صحيح ولا أتدخل في الأمور الخاصة بالزمالك

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مصر تستحق التكريم على جائزة محمد بن راشد بالإمارات وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أبارك ايضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأيضا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولكل المصريين".

وتابع "لم أتحدث عن أي أمور خاصة بنادي الزمالك، وما قاله ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق غير صحيح".

حسن مصطفى وصالح سليم

وواصل "كنت أتحدث فقط عن قوانين ولوائح قانون الرياضة واحترم نادي الزمالك ولا أتدخل في الأمر التي لا تخصني".

واختتم "الموضوع الخاص بهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق الأمر بالكامل معروض على لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة اليد بجانب مجلس الإدارة، ولا توجد اي سلطات لي علي القرارات التي سوف تحدث".

حسن مصطفى: الأهلي صاحب القيادة بمصر.. وعلمنا الرياضة لا يوجد بها خصم

وجه حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للكابتن محمود الخطيب ‏رئيس النادي ومجلس إدارة الأهلي، في كلمته خلال حفل تكريمه ومنحه قلادة الأهلي الذهبية، الذي ‏أقيم مساء اليوم بمعهد الموسيقى العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ‏والرياضة، ومجلس إدارة الأهلي ولفيف من الشخصيات العامة.‏

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: "تكريمي اليوم أمر يسعدني جدا، وأتمنى أن يسير الأهلي ‏بمبادئه إلى ما لا نهاية حتى يتعلم الجميع من الرياضيين ما تعلمته من الأهلي ومبادئه ‏الصحيحة، وما هو المنافس وما هي الرياضة، فالرياضة لا يوجد بها خصومة وإنما منافسة وهذا ما تعلمناه ‏في الأهلي".

واختتم "الكل يعرف مدي علاقتي مع النادي الأهلي وكل شئ له الخصوصية وكان هناك أزمة شهيرة مع صالح سليم رئيس الأهلي عندما كنت رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ويكون هناك فصل في كل الأمور وسأفتد إحترامي لنفسي إذا لم افعل ذلك".