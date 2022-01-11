/671864/حسن-مصطفى-يجب-أن-يكون-هناك-تغيير-في-كرة-القدم-المصرية-من-أجل-النجاح-وكيروش-جزء-من-المنظومة

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن لم يجامل الأهلي في أي يوم ويفصل العمل عن العلاقات الشخصية والجميع يعلم ذلك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كان هناك أزمة شهيرة بيني وبين صالح سليم عندما كنت رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ولم أجامل الأهلي وهذا صالح سليم، وقالولي أنت راجل أهلاوي ودوري أحافظ على الجميع ولا أعطي للأهلي أكثر من حقه".

وزاد "أنا راجل مصري وبحب كل مصر ولما يكون هناك موضوع خاص بمصر ببعد عن الموضوع عشان تضارب المصالح والكل يحترمني والمصداقية".

وتابع "المنظومة الرياضية بقالها فترة كبيرة ماشية بنفس النمط، واتحاد اليد مختلف عن أي شئ، ولما كنت رئيس الاتحاد المصري مصر لم تحصل على بطولة أفريقيا منذ فترة كبيرة".

واختتم "قمنا بالعمل من أجل الفوز ببطولات أفريقيا والمشاركة العالمية، وعندما رحلت عن الاتحاد المصري لكرة اليد كنا الرابع عالميا، والشغل العمل هما الأهم، وكارلوس كيروش جزء من المنظومة وليس يتحمل كامل الأخطاء، وهناك أمور كثيرة وانتظام بطولة الدوري شئ مهم، وأنا مع المدرب الشاطر والأفضل".

حسن مصطفى: ليس لا علاقة بإيقاف هشام نصر.. ولم أجامل الأهلي يوماً ما والدليل صالح سليم!

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد سيكون بقرار من لجنة الأخلاق بالاتحاد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "موعد الانتخابات سوف يحدد بعد دراسة كافة الأمور الخاصة داخل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد، ثم الإعلان عن جميع من يحق له الترشح دون وجود أي أزمات وليس لي أي سلطة في إيقافه سواء في الفترة الماضية أو القادمة".

حسن مصطفى

وتابع "أي شخص رياضي متواجد في الاتحادات أو الأندية يكون الأداء في هذا المنصب بشكل جيد، ودائما أعمل على الحياد وليس لي أي ميول خلال مشاركتي في لجنة الحكماء في النادي الأهلي".

حسن مصطفى: ما قاله ممدوح عباس عني غير صحيح ولا أتدخل في الأمور الخاصة بالزمالك

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مصر تستحق التكريم على جائزة محمد بن راشد بالإمارات وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أبارك ايضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأيضا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولكل المصريين".

وتابع "لم أتحدث عن أي أمور خاصة بنادي الزمالك، وما قاله ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق غير صحيح".