/671865/النائب-طارق-رضوان--فعاليات-منتدى-الشباب-العالمى-حول-حقوق-الانسان-تاريخية--ورسائل-السيسى-حاسمة

دوت الخليج

وأشاد " رضوان " فى بيان له اصدره منذ قليل بمشاركة الشباب من مختلف الجنسيات في نموذج المحاكاة من خلال الجلسة الخاصة بالمنتدى تحت عنوان "تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان" وأعلن النائب طارق رضوان اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جهود الدولة في ملف عدم التمييز والتمييز على أساس دينى أو أي أساس اخر لم تكن بسبب أي ضغوط وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط فى مناحي الحياة ومصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين على الإطلاق وأن الهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر بها 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة مننا، وأصدقائنا في أوروبا بيرفضوا يستقبلوهم.

النائب طارق رضوان : فعاليات منتدى الشباب العالمى حول حقوق الانسان تاريخية .. ورسائل السيسى حاسمة

وقال النائب طارق رضوان إن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً كعادته دائماً عندما أكد للعالم كله فى كلمته خلال هذه الجلسة بأن مصر لم تمنع إنسان طلب القدوم إليها، ولم تجلسه في مخيمات اضافة الى قوله بالنص : "الرقم كبير جدا عندنا، والناس موجودين في مجتمعنا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتعالجوا، ويمكن قدراتنا مش زي الدول الغنية، ولكن على الأقل تم إتاحة ما لدينا إليهم بدون كلام كتير ولم نسمح لأنفسنا أن نكون معبر لهم يعبروا منه إلى المجهول، ويلقوا مصير قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا ورغم ظروفنا الصعبة، استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة". وأكد النائب طارق رضوان أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بصدق كل كلمة قالها الرئيس السيسى حول ملف حقوق الانسان مشيراً الى أن هناك العديد من الدول والمنظمات التى أشادت بدور مصر فى استقبال كل من يأتى اليها من أى دولة فى العالم لدرجة أن جميع المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال تقديم الرعاية الصحية يتمتع بها كل من يعيشون داخل مصر مثل المصريين تماماً وقال النائب طارق رضوان إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شطبت من قاموسها كلمة اللاجئين الى غير رجعة واصبح هناك أكثر من 6 ملايين مواطن من مختلف الجنسيات العربية والافريقية والاجنبية يتمتعون بجميع حقوق الانسان التى يتمتع بها المواطن المصرى فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وحق السكن وغيرها من حقوق الانسان خاصة أن مصر رسخت تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة