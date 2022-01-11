محافظ أسوان: تدشين بوابة إلكترونية لتوفير الوصول لكافة الخدمات المميكنة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية تدشين البوابة الإلكترونية للمحافظة، وبدء البث التجريبى على شبكة الإنترنت (http://www.aswan.gov.eg)، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.





وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - أهمية أن تكون هذه البوابة منصة إلكترونية موحدة تحتوى على جميع المعلومات والخدمات والتطبيقات التى تساعد المواطن فى الحصول على كافة الخدمات المميكنة، وإنجاز المعاملات فى أسرع وقت ممكن بمختلف قطاعات العمل العام على مستوى الدولة المصرية بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه بتنفيذ تحديث يومى لقاعدة البيانات بآلية عمل ومسئولية محددة بمشاركة الجهات الحكومية، مع الالتزام بالهوية البصرية فى مختلف الأقسام، وخاصة أنه تم التدريب النظرى والعملى للعاملين فيها.

وشدد محافظ أسوان بضرورة ربط التطبيقات المستحدثة الجديدة، وخاصة عين المواطن بالجهات التنفيذية لتحقيق أكبر تفاعل ممكن مع شكاوى ومطالب المواطنين بالفعل ورد الفعل، وليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل المطلوب والرد على المواطن فى أسرع وقت، ولا سيما أن هناك متابعة لحظية لهذه الآلية من المحافظ شخصيًا للمحاسبة فى حالة التقصير.

من جانبها، أوضحت نائب محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، أن البوابة الإلكترونية تنقسم إلى 3 أقسام مختلفة للمحافظة والمستثمر والسائح تضم الخدمات والبيانات المطلوبة، منها قسم البيانات عن المحافظة وقياداتها والاجتماعات وقرارات المحافظ، بجانب الركن الإعلامى الذى يشمل الأخبار الموثقة بالصور والفيديوهات، بالإضافة إلى أقسام الخدمات والمجالس.

وأضافت أن البوابة تضم أيضًا قسمًا خاصًا بالمشروعات القومية، وخاصة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وغيرها، علاوة على قسم خاص بالمستثمر للعمل على جذب فرص الاستثمار بشرح المقومات والخريطة الاستثمارية للمحافظة، فضلاً عن قسم خاص بالسائح يسلط الضوء فيه على المقاصد والخدمات والمعلومات السياحية.