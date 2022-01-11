نحو عالم آمن وشامل.. منتدى شباب العالم يناقش قضايا المرأة فى ظل كورونا

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجلسة نخبة من المتحدثين، وهم د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفردريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وشيترا أواستى مؤسس منظمة ريت غير الربحية، والدكتورة يمنى عبد الرحمن أستاذ فى الكلية الحربية الألمانية فى ميونخ.

كما شارك مجموعة متحدثين فى فعاليات الجلسة عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وجولى ديالو مستشار شئون المساواة بين الجنسين بمكتب بلدان شرق إفريقيا والجنوب الإفريقى التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وميناتا ساماتى مفوضية الشئون السياسية فى الإتحاد الإفريقى.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية على مجهودات مصر لدفع المرأة لمستوى القيادة، كما وجهت الشكر والتقدير للنساء من الأطقم الطبية اللاتى فقدوا حياتهم جراء أزمة كورونا، وذكرت أن تضحياتهن سيذكرها التاريخ، وتم التطرق إلى ورقة السياسات التى قدمها المجلس القومى للمرأة فى ذروة الوباء، والتى كانت تتكون من خمس محاور، لدعم المرأة خلال أزمة كورونا، حيث تم تقديم 165 إجراء فى يناير 2021، والإعلان عنهم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصدت مصر موافقة أكثر من 60 دولة على هذه المقترحات.

لفت المتحدثون الانتباه إلى عدة محاور بارزة فيما يخص قضايا المرأة فى ظل جائحة كورونا، أولها تحمل النساء مسؤولية أكبر نتيجة إغلاق المدارس أثناء الجائحة، وخسارة النساء لوظائفهن بشكل أكبر من الرجال فى الجائحة، وكذلك العنف ضد المرأة فى فترة ذروة الجائحة، حيث تعرضت امرأة من كل ثلاث للعنف، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن 30% من الأسر المصرية تعولها سيدات، وقد عاد 96% من الرجال لوظائفهم بعد الجائحة، فى حين لم يعود سوى 40% من النساء لوظائفهن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم مناقشة محور التوعية التى يجب أن تشتمل على شقين، الشق الأول هو توعية المرأة بما قد تتعرض له من عنف، أياً كان شكله ونوعه ومكانه، وتوعيتها أيضًا بسبل مجابهة العنف، وقد تم التأكيد على دور الشباب فى قضايا وحقوق المرأة، وقد أِشار الحضور إلى الدور الذى تلعبه التكنولوجيا والإنترنت فى تسهيل حصول المرأة على المعلومات.

وقد أكد المتحدثون فى الجلسة على ضرورة دعم المرأة للوصول لمواقع اتخاذ القرار، ومجابهة العنف السياسى الذى تتعرض له المرأة، ودعم تمكين المرأة فى مجال التعليم، ولكن تم لفت الانتباه إلى أن هناك نساء متعلمات يعملن فى وظائف مرموقة ويتعرضن أيضاً للعنف بأشكاله المختلفة.

كما اتفق المتحدثون على استمرارية التحديات التى تواجه المرأة، والتى يجب أن نستمر فى مجابهتها بكافة الطرق الممكنة.

وفى ذات السياق ناقش المتحدثون آليات مجابهة العنف ضد المرأة ودعم قضاياها، فى ضوء التشريعات والقوانين، وأهمية فهم المرأة وتوعيتها بحقوقها، وخاصة فيما يتعلق بأشكال وأنواع التحرش وسبل مجابهته، مع أهمية ربط تلك الجهود بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وكذلك تم مناقشة قضية "كوته المرأة"، وخاصة فى القطاع الخاص، وضرورة مجابهة مشكلة المشكلات الثقافية والأسرية التى تتعرض لها المرأة، حيث أننا نحتاج معركة فكرية للتغيير.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.