رسائل السيسى فى جلسة تغيرات المناخ بمنتدى شباب العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسى، خلال جلسة "الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ" لمواجهة التغير المناخى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

وأوضح الإنفوجراف أن الرئيس أكد أن مصر تحركت بسرعة كبيرة لمجابهة التغيرات المناخية، كما خلق الله الإنسان لقدرته على الإصلاح والتنمية والإعمار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تصدت لعدد من الموضوعات لتقليل أى انبعاثات ضارة بالبيئة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.