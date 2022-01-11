الصحة تضبط خريجة تجارة تنتحل صفة طبيبة بإحدى مراكز سوهاج «صور»

جدة - نرمين السيد - تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من ضبط خريجة كلية تجارة تدير مركز طبى للتجميل، وتنتحل صفة طبيبة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.





وتقوم بعلاج مرضى السمنة والنحافة وتفتيت الدهون، كما تقوم بعمل جلسات تقشير وعلاج الأمراض الجلدية وجلسات ميزوثيرابى وادعائها العلاج بالليزر.

تمكن فريق التفتيش من ضبط دفتر روشتات يحمل اسم الطبيبة المزيفة وتعريفها على أنها أخصائية تجميل وليزر، وحاصلة على دبلومة التجميل والليزر من عدة دول أوربية وعربية.

كما ادعت حصولها على دبلومة التجميل والليزر من أكاديمية الجوثن بفرنسا ومعهد الدراسات العالية بالكويت وأخيرا دبلومة من جامعة جلاسكو ببريطانيا، وهى فى الأصل خريجة كلية تجارة وليس معها أى ترخيص لمزاولة المهنة.

ومن بين المضبوطات أيضا أدوية مهربة ومستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها بتلك المراكز، تم عمل المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.