إنفوجراف.. أهم ما جاء فى كلمة الرئيس خلال محاكاة مجلس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة "UNHRC"، ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثانى من منتدى شباب العالم، فى مدينة السلام "شرم الشيخ".





ويوضح الإنفو جراف التالى أهم ما جاء فى كلمة الرئيس : وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته، أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكرى دون ضغط من أحد ولكن فى ضوء معتقدات وأفكار تؤكد أن التنوع والاختلاف أمر يعتبر سنة من السنن الكونية. وأضاف: "مش هنقدر نخلى العالم كله يتكلم لغة واحدة أو شكل واحد أو تكون مشاربه السياسية واحدة، ولو فكرنا إننا نعمل ده أخشى إنه يكون شكل من أشكال الاستعلاء بالقدرة والإمكانيات والممارسة، لا بد أن يكون هناك تنوع واختلاف بين الدول، مش أنا اللى بقول كده، ده الواقع".

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