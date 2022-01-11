وزير البيئة السابق: 67 % من الانبعاثات الملوثة للبيئة صادرة من دول...

أشاد الدكتور مصطفى كامل، وزير البيئة السابق، بالتنظيم المبهر للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي تقام حاليًا في شرم الشيخ، وتسجيلها في الأمم المتحدة واعترافها بكل توصياتها، مؤكدًا أن التنظيم كان أكثر من رائعًا ويليق بدولة كبيرة بحجم مصر.

وأضاف كامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم مساء الثلاثاء: ما قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من عرض كان رائعًا وشاملًا، وبه كل ما تقوم به مصر من أعمال، وتلا ذلك حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليقاته على ما قبل بأن مصر من أقل الدول في الانبعاثات الضارة بالبيئة.

مصر أحد الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية

وتابع وزير البيئة السابق، أن مصر والقارة الإفريقية بالنظر لمجموعة العشرين فأننا نجد أن 67 % من الانبعاثات الملوثة للبيئة صادرة من تلك الدول، وما تبقى موزعين على دول العالم، قائلًا: بالأمر الطبيعي أن مصر ليس لها دور في هذه الانبعاثات ولكن هي أحد الدول المتأثرين بهذه التغيرات المناخية، ومع ذلك تم تفعيل كل ما يتعلق بالمناخ منذ سنوات بدءًا بعمل المزيج من الطاقة والبدء بالطاقة المتجددة في جزء معين، ثم نكتمل في 2035 بأن تكون الطاقة المتجددة هي الأمثل.

وأردف وزير البيئة السابق، أن مصر اتخذت خطوات هامة خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، موضحًا أن المفاوضات لإطلاق سيارات تعمل بالكهرباء انطلقت منذ 5 سنوات، والآن نستعد لطرح سيارة مصرية تعمل بالكهرباء العام المقبل، لافتًا إلى أن السنوات الثمانية المقبلة ستكون شديدة الأهمية فيما يتعلق بتوطين مثل هذه الصناعات في مصر.