/671866/الخطيب-يزور-نادي-ضباط-الشرطة-بدبي-ويتبادل-الدروع-التذكارية

حرص محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًّا في دولة الإمارات الشقيقة، على زيارة نادي ضباط الشرطة في دبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان في استقباله معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وبعد حوار ودي قام المري باصطحاب رئيس الأهلي في جولة تفقدية بنادي ضباط الشرطة بدبي، تفقد خلالها منشآت ومرافق النادي.

وتبادل الخطيب والفريق المري الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقائه بدولة الإمارات.

وكان رئيس الأهلي قد توجه إلى الإمارات قبل أيام لتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي حصل عليها النادي بوصفه أحسن مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

اجتماع سيد عبد الحفيظ

اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، لمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمتابعة كافة الأمور الإدارية اللازمة خلال الفترة المقبلة وكذلك مناقشة المدير الفني وأعضاء الجهاز في بعض الأمور.

وكان أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

نتيجة مسحة خماسي الأهلي

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة غدا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.