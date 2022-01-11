/671867/محمد-محمود-ينتقد-مدرب-المنتخب-الموطنى-ماشي-بمبدأ-خالف-تعرف

علق الفنان محمد محمود على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك بسبب الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب الوطنى وخسارتوا امام منتخب نيجيريا بهدف دون رد قائلا: "أقل شيء يجب إقالة هذا المدرب حاليا، بعد فضيحة مباراة اليوم أمام نيجيريا".

دوت الخليج

محمد محمود ببرنامج فى حضرة المواطن

وقال محمد محمود فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "المدرب ده كان سبب إصابة المصريين اليوم بالغم والنكد، ده بيتعامل معانا أننا مبنفهمش، وهو مسنتر دماغه، وبيخترع".

محمد محمود يجب إقالة كيروش

وأضاف محمود عبر قناة الحدث: "مدرب المنتخب الوطني بيشتغل بمبدأ خالف تعرف وأقل عقاب له حاليا إقالته وتعيين أى مدرب مصري فورا، المنتخب بهذا الأداء لن يصل إلى كأس العالم".

منتخب مصر يتأخر بفرق هدف على نيجيريا

أنتهى مباراة مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات المباراة، ولم يؤدي اللاعبين المستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي، في غياب تام لمدافعي منتخب مصر.

أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً

وأصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.

وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.

ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش

تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو

خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو

خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.