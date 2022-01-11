رضا عبد العال: «منتخب نيجيريا كان بيلاعب فريق مدارس»

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تحدث رضا عبد العالم نجم الأهلي والزمالك السابق، حول خسارة مصر أمام نيجيريا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأولى من كاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات نشرها عبر فيديو على صفحته الشخصية: "كيروش عمل كل حاجة غلط في الكورة، وخد فترة كبيرة مع المنتخب، أومال مدرب نيجيريا اللي مسكهم مؤقت نقول عليه ايه، النهاردة هما أكنهم بيلاعبو فريق مدارس".

وأضاف: "تشكيل لقاء اليوم يدل على أن كيروش أبيض فنياً، وتغيراته كلها غلط في غلط، احنا ولا عملنا أداء ولا نتيجة".

وزاد: "أكرم توفيق اللي بيعملوا في الدوري المصري هو والونش مش همشي مع الناس دول، وأكرم كلفنا أنه اتصاب عشان يبين أنه أقوى من لاعب نيجيريا، دول يتلعب معاهم بالفكر مش بالعافية".

وأردف: "بناء على أيه كيروش يلاعب تريزيجيه دا مش قادر يقف على رجله الغلطه مش منو الغلط على اللي لاعبه، وفين النني ووسط الملعب محدش شافهم، احنا قدمنا النهاردة كل حاجة غلط في الكورة".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

مصر ضد نيجيريا

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.