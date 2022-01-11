الصحة العالمية: نشجع إنتاج لقاحات كورونا بمصر لتكون منطلق توزيعها بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، نعيمة القصير، أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محليا فى مصر، لتكون منطلقا لتوزيع هذه اللقاحات على الدول الأكثر احتياجا فى إفريقيا، بعدما تفى مصر باحتياجاتها من اللقاحات.





وقالت "القصير" فى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية، ليس فقط لتعزيز فاكسيرا "الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" بالنسبة لتعبئة اللقاحات، لكن نعمل أيضا على جهوزية هيئة الدواء المصرية التى لديها كل الكفاءات أن تصنع ولكن بحسب المقاييس العالمية".

وأضافت القصير: "نحن كمنظمة نشجع توطين صناعة اللقاح، وتوطين المدن الكبيرة مثل مدينة الدواء لتكون بذرة أساسية لا لتكون لمصر قط ولكن لقارة إفريقيا، وبمجرد إنتاج اللقاحات سيتم توزيعها للدول الأكثر احتياجا".

كما لفتت القصير، إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع مع وزارة الصحة المصرية جهود إنتاج اللقاح المصرى ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت : "بدأ العمل على صناعة اللقاح المصرى منذ فترة واليوم وصل إلى مرحلة التجارب السريرية، وهى مرحلة متقدمة، نحن كمنظمة صحة عالمية، هناك إرشادات ولوائح، بمجرد ما يصبح اللقاح فى المرحلة الثالثة، سيدخل فى مرحلة المصادقة عليه".

وأردفت: "أولا ستوفر مصر احتياجاتها، خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من مليون نسمة، ثم ستصدر للدول الإفريقية والدول المجاورة".

وثمنت القصير دور الحكومة المصرية فى تسريع وتيرة تلقيح المواطنين، قائلة: "نحن كمنظمة الصحة العالمية نثمن جهود الحكومة المصرية فى توسيع التغطية للقاحات، والوتيرة السريعة حاليا".

وأضافت: "نحن نشجع الجميع على التسجيل على منصة وزارة الصحة والسكان، حاليا مصر بدأت فى استقبال ملايين الجرعات، ووصلت إلى تحقيق غاية معينة فى التلقيح، ليس فقط للمصريين ولكن للاجئين والمهاجرين وجميع الفئات، بداية من العاملين فى المجال الصحى والصفوف الأمامية، ونحن كمنظمة نثمن هذه الجهود الموجودة والخاصة بشمولية الكل وعدم التمييز".

كما أشادت بمجهودات الحكومة المصرية فى التعامل مع الجائحة، وقالت: "نحن نرى أن هناك توازنا فى التعامل، وهناك تركيز على الصحة وعلى الإجراءات الاحترازية التى يجب على الجميع اتباعها".