إقبال كبير على جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - شهد جناح شركة مصر للطيران بمنتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إقبالا كبيرا من المشاركين.





ويهدف جناح مصر للطيران إلى التعرف على الخدمات المتنوعة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها، إلى جانب مراجعة المشاركين لحجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفرق العمل المختلفة بالجناح، كما يتم توزيع هدايا تذكارية على زوار الجناح بشعار مصر للطيران ومنتدى شباب العالم. وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدى شباب العالم، من خلال وضع الشعار على متن طائرات مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المتواجدة على أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

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