مجموعة مصر.. التعادل السلبى يحسم مواجهة السودان وغينيا بيساو فى أمم أفريقيا

تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا فى نسختها رقم 33، وتستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وكان منتخب غينيا بيساو الأكثر سيطرة على مجريات اللعب فى أول 45 دقيقة من زمن اللقاء، وهدد مرمى المنتخب السودانى فى أكثر من مناسبة.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول فى الدقيقة 16 بعد اصطدام رأسية جوزيف مينديز لاعب غينيا بيساو فى القائم الأيسر للحارس السودانى.

واستمرت سيطرة منتخب غينيا بيساو فى الشوط الثانى، ولكن دون ترجمة للفرص إلى أهداف. وأهدر بيلى لاعب غينيا بيساو ركلة جزاء فى الدقيقة 82، تصدى لها على أبو عشرين حارس السودان، قبل أن تعود إلى اللاعب بيكيتى والذى سددها فى العارضة.

وحصد كل منتخب نقطة فى بداية مشوارهما فى النسخة رقم 33 من كأس أمم أفريقيا. وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره النيجيرى فى نفس المجموعة بهدف نظيف فى وقت سباق من اليوم الثلاثاء.