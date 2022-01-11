/671869/أمم-أفريقيا-2021-هوية-ضائعة-وبطولات-تمر-انكسار-أجنحة-منتخب-مصر-تحت-قيادة-كيروش

سقط المنتخب الوطني، أمام نيجيريا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بمنافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي تحتضنها الأراضي الكاميرونية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ارتكب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، العديد من الأخطاء أمام نيجيريا، والتي جاءت بالمعاكس على نتيجة المباراة، لتكون البداية الأسوء للفراعنة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، والتي يتصدر ترتيبها المنتخب في عدد الألقاب.

جاءت الإنتقادات من قبل محليلي كرة القدم المصرية والعالمية، على خطة كيروش أمام نيجيريا، والتي جاءت متوالية عليه، بعد نهاية المباراة ببضع لحظات، وإهانة المنتخب الأكثر تتويج بالبطولة في الضربة الأولى له في النسخة 33 من البطولة.

مشاركة تريزيجية بالرغم من عدم جاهزيته

بدأ كيروش بمحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي أساسيًا رغم عدم جاهزيته، بسبب عودته من غياب طال عن الملاعب، بسبب إصابته بالرباط الصليبي وصلت إلى 10 شهور، ولعب تريزيجيه في الناحية اليمنى من وسط الملعب رغم إجادة اللاعب دائمّا في الناحية اليسرى من وسط الملعب، في الخط الهجومي.

الدفع بمحمد عبد المنعم بديل أكرم توفيق

دفع كيروش، بـ محمد عبد المنعم قلب دفاع نادي فيوتشر، بديلًا لأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بعد الإصابة المُبكرة لأكرم في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بالرغم من تواجد عمر كمال عبد الواحد على دكة الاحتياطي، ولم يستطع محمد عبد المنعم إيقاف خطورة الجناح الأيسر لمنتخب نيجيريا موزيس سيمون، الذي شكل خطورة كبيرة وأرسل أكثر من عرضية خطيرة على مدار شوطي المباراة.

خروج عمر كمال من حسابات كيروش

ظهر عمر كمال عبد الواحد في الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، في بطولة كأس العرب 2021، بكل قوة وأداء رجولي، ليعود للدوري المصري مع فريقه فيوتشر، بعد نهاية البطولة وقبل انطلاق أمم أفريقيا، ويشاركه على ماهر، المدير الفني للفريق، في مركز الظهير الأيمن، بعد تألقة في كأس العرب، ويترك مكانه في خط رأس الحربة.

محمد صلاح: كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الشعب المصري فقط

دفع كيروش بـ مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، وجالاتا سراي التركي في مركز الجناح الأيمن، ومحمد صلاح في مركز المهاجم، مما أفقد منتخب مصر تشكيل خطورة، من أقوى مهاجمي العالم، على مرمى المنتخب النيجيري، حيث لم يسدد المنتخب المصري أي كرة على مادوكا أوكوي حارس مرمى نيجيريا طوال الشوط الأول، و4 كرات فقط على مدار المباراة.

اللعب بدون صانع ألعاب

لم يستطيع المنتخب المصري الخروج بالكرة بشكل سليم من الخلف للأمام، واعتمد على لعب الكرات الطولية، التي لم تكن دقيقة بالدرجة المطلوبة، حيث لعب المنتخب الوطني 32 كرة طولية منها 7 فقط صحيحة.

لم يصنع المنتخب المصري سوى فرصة وحيدة على مدار 94 دقيقة هي زمن المباراة بالوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم المباراة بكاري جاساما، عندما مرر زيزو كرة بينية إلى صلاح في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن تسديدته تصدى لها حارس نيجيريا، وكانت أول ركنية يحصل عليها الفراعنة في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

تبديل خط الهجوم

أجرى كيروش تبديلين لمنتخب مصر في الدقيقة 58 بمشاركة أحمد سيد زيزو، ورمضان صبحي، بدلًا من تريزيجيه ومصطفى محمد، وعقب خروج مصطفى محمد، بدأ كيروش الاعتماد على الكرات العرضية التي لم تجد اللاعب الذي يُجيد ضربات الرأس، وبالتالي فقدت خطورتها.

تأخر كيروش بالدفع بمحمد شريف إلى الدقيقة 89 بديلاً لمحمود الونش كان علامة استفهام، رغم حاجة المنتخب المصري لزيادة عدد المهاجمين، من أجل تعديل النتيجة.

دخول المنتخب المصري لقاء اليوم أمام نيجيريا، بدون صانع ألعاب، واشراك حمدي فتحي، ومحمد النني، في خط الوسط، في غياب صانع ألعاب للفراعنة في المباراة، وضياع تركيز لاعبي المنتخب في الأرتكاز في الملعب.