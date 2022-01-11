/671870/أمم-أفريقيا-التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-السودان-وغينيا-بيساو-بمجموعة-مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السودان، وغينيا بيساو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أهدر المنتخب الغيني نتيجة المباراة، والتي جاءت في تصدي وتألق حارس منتخب السودان، في نهاية المباراة.

حاول المنتخب الغيني مواصلة تسجل هدف الفوز ولكن دفاعات المنتخب السوداني وحارس المرمى، جاءت في الوقت الصحيح والمناسب للحفاظ على نظافة شباكهم.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

كارلوس كيروش

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".