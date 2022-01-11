القصة الكاملة لتبادل الاتهامات بين منة شلبي وممرضتين بعد اهمالهن الطبي لوالدتها.. تعلقنَ: بتجبرنا ننام على الأرض

/671872/القصة-الكاملة-لتبادل-الاتهامات-بين-منة-شلبي-وممرضتين-بعد-اهمالهن-الطبي-لوالدتها-تعلقن-بتجبرنا-ننام-على-الأرض

أثارت الفنانة منة شلبي الجدل بسبب إصابة والدتها الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى إلى تقيح في الجلد، بسبب خطأ طبي وقعت به ممرضتين أثناء متابعة حالة والدتها في إحدى منتجعات مدينة الجونة، وحررت الفنانة منة شلبي بلاغًا ضد ممرضتين بقسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، متهمة فيه بالإهمال الطبي أثناء تمريض والدتها.

دوت الخليج

الممرضتين تتهم منة شلبي بالعبودية

صرحت الممرضتين بان الفنانة منة شلبي تجبرهما على النوم على الأرض، كما يتم إطعامنا مرة واحدة في اليوم، ومش بنشوف أي لحوم، ولما بنجوع ونستأذنها نطلب دليفري بترفض، تقولنا إنتوا مش جايين تدلعوا.

وتابعت الممرضتين: "بتجبرنا نشرب من الحنفية ومانعانا نجيب أكل أو مية معدنية معانا، مراقبانا بكاميرات واللي بتشوف معاه أكل أو مية معدنية بتبهدله".

من هما الممرضتين؟

هيام اسم مستعار، واحدة من الممرضات اللائي عملن في رعاية والدة الفنانة منة شلبي، خلال الشهور الماضية، عن طريق إحدى شركات الرعاية الطبية، بدأت عملها سبتمبر الماضي واستمرت لمدة 3 أشهر، خرجت هيام عن صمتها وقررت كشف ملابسات سوء المعاملة التي تعرضت لها هي وزميلاتها على أيدي الفنانة، بعدما اتهمت الأخيرة 2 من زميلاتها بالإهمال الطبي، وحررت محضرا بذلك حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة.

الإفراج عن الممرضتين

اتهمت الفنانة منة شلبي الممرضتين بالإهمال في علاج جرح تعاني منه والدتها، إذ استخدمتا مياها ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه، وفقا للمحضر الذي حررته الفنانة، وبعد التحقيق قرر المستشار محمد غالب، رئيس نيابة الغردقة، إخلاء سبيل الممرضتين، بضمان محل إقامتهما.

فيلم منة شلبي الجديد

تعيش الفنانة منة شلبي حالة انتعاشة سينمائية خلال هذه الفترة، حيث أنها تشارك في بطولة فيلمين وهما من أجل زيكو وفيلم الجريمة، والفيلمين تم عرضهما مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

فيلم "من أجل زيكو" هو من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف سيكونوا اسعاد يونس وشيكو، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر".

فيلم الجريمة

أما عن فيلم "الجريمة" فهومن بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولي، ماجد الكدواني، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، و من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول مجرم خطير يهرب من مصحة للعلاج النفسي، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، وتتشابك هذه الجرائم مع شخصيات هامة.

يشار إلى أن أخر أفلام منة شلبي كام فيلم الإنس والنمس، والذى انطلق في دور العرض يوم 4 أغسطس الماضى، والفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.