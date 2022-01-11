/671874/رضا-عبد-العال-كيروش-لازم-يرحل-واستكمال-ضياء-السيد-باقي-مباريات-البطولة

شن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوم عنيف على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الهزيمة من نيجيريا بهدف نظيف، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: "نفسي أحضر المحاضرة بتاعت كيروش، وأعرف هو بيقول ايه للاعيبة، مافيش ولا خطة ولا تشكيلة ولا طريقة لعب، وأخر 10 دقايق اللاعيبة لعبوا بمزاجهم وبطريقتهم، بعد نزول زيزو ورمضان صبحي وكان في شكل إلى حداً ما".

وأضاف: " محمد الشناوي أنقذ منتخب مصر من فضيحة كبيرة، وشال أكثر من فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا".

وزاد: "أطالب برحيل كارلوس كيروش، ويجب تدخل حازم إمام ومحمد بركات وجمال علام كفاية على الراجل دا كدا، لو أتخذوا قرار برحيل كيروش واستمرار ضياء السيد في البطولة وممكن نفوز بيها".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

مصر ضد نيجيريا

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.