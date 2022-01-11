ميدو: منتخب مصر لعب أمام نيجيريا بعشوائية

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تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول خسارة مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كيروش ظلم جميع لاعبي منتخب مصر الذين خاضوا مواجهة نيجيريا اليوم، لو كنت مكان مصطفى محمد كرأس حربة والمدرب اختار محمد صلاح للعب برأسة حربة، كنت سأفتعل أزمة مع كيروش".

وأضاف: "حمدي فتحي ليس لاعبا سيئا ولكنه لا يجيد اللعب في مركز 6 بمفرده، يجب أن يلعب مع ثنائي على الدائرة وليس هو بمفرده على الدائرة وأمامه ثنائي" .

وتابع: "منتخب مصر خاض أول 65 دقيقة ضد نيجيريا بعشوائية تامة، وخضنا مواجهة ضد منتخب متواضع من وجهة نظري يقوده مدرب مؤقت، ولا ألوم على اللاعبين”.

وأشار: “ كيروش أربك اللاعبين على المستوى الفني بتوظيفهم بشكل خاطئ، لم نستطع تمرير الكرة 4 أو 5 مرات، هذا المستوى لا يليق بمنتخب مصر، وكيروش ذبح تريزيجيه اللاعب عائد من الإصابة ولم يخوض مباراة رسمية بشكل كامل منذ 9 أشهر، كيف يخوض المباراة منذ بدايتها، كيروش دفع بتريزيجيه من الدار إلى النار".

وأختتم قائلا: "مدرب نيجيريا التقط الصور مع محمد صلاح، لك أن تتخيل نجومية صلاح وهيبة وقوة منتخب مصر لذلك حزين من ظهورنا بهذا المستوى".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

مصر ضد نيجيريا

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.