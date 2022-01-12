/671880/إبراهيم-حسن--زيدان-كان-بيفيد-منتخب-مصر-أكثر-من-محمد-صلاح

تحدث إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق، حول هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "محمد زيدان كان بيفيد منتخب مصر أكثر من محمد صلاح، ومرموش يفتقد للخبرات الدولية ولسه بدري عليه".

وأضاف: " كيروش يتحمل مسئولية خسارة مباراة نيجيريا بشكل كامل، وظلم مصطفى محمد اليوم بمركز الجناح الأيمن، فهو مهاجم وقدارته مميزة في الهجوم"

وأكمل: " افتقدنا للسيطرة على نص الملعب، لأن حمدي فتحي بيسقط بين المدافعين، ويترك تريزيجيه والنني لوحدهم".

وزاد: " كان يجب ضم طارق حامد، المنتخب كان يحتاجه في مباراة اليوم، كان سيصبح مسمار في وسط الملعب ويعطي منتخب مصر أفضلية كبيرة، فقرار استبعادة غير مفهوم"

وأردف: " رمضان صبحي كان يستحق المشاركة بشكل اساسي بدلاً من مروش، لماذا كيروش مُصر على مرموش وهو لم يؤدي بشكل جيد".

وأختتم قائلاً: " أحمد سيد زيزو صنع الفارق بعد نزوله، وكان يجب ترك مصطفى محمد في تلك التوقيت لإستغلال الكرات العرضية".

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

مصر ضد نيجيريا

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.