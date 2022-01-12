/671881/شادي-محمد-كيروش-مدرب-فنكوش-وأحمد-مجاهد-ورطنا

تحدث شادي محمد لاعب الاهلي السابق، حول هزيمة مصر أمام نيجيريا بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شادي محمد خلال تصريحات في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن كيروش مدرب عنيد واضاع هوية منتخب مصر ، مؤكدا أن هذه اسوأ بداية للمنتخب من 20 عام في بطولة إفريقيا .

وأضاف: “ كيروش مدرب ليس عالمي ومتواضع فنيا ولن يحقق انجازات مع المنتخب، وتغير المراكز تسبب في أداء باهت وسيء واول مرة نشوف حارس نيجيريا في الدقيقة 60 من المباراة”.

وزاد: أهم حاجه عند أحمد مجاهد تستيف الاوراق ولم يشرح لكيروش من هو منتخب مصر، فهو ورط مصر قبل رحيله بالتعاقد مع كيروش الذي أثبت أنه مدرب فنكوش، ولا يستحق أن يقوم بتدريب منتخب مصر”.

وقال رضا عبد العال خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: "نفسي أحضر المحاضرة بتاعت كيروش، وأعرف هو بيقول ايه للاعيبة، مافيش ولا خطة ولا تشكيلة ولا طريقة لعب، وأخر 10 دقايق اللاعيبة لعبوا بمزاجهم وبطريقتهم، بعد نزول زيزو ورمضان صبحي وكان في شكل إلى حداً ما".

وأضاف: " محمد الشناوي أنقذ منتخب مصر من فضيحة كبيرة، وشال أكثر من فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا".

وزاد: "أطالب برحيل كارلوس كيروش، ويجب تدخل حازم إمام ومحمد بركات وجمال علام كفاية على الراجل دا كدا، لو أتخذوا قرار برحيل كيروش واستمرار ضياء السيد في البطولة وممكن نفوز بيها".

مصر ضد نيجيريا

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.