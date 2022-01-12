/671882/حصاد-اليوم-الثالث-من-كأس-أمم-أفريقيا-هزيمة-كارثية-لمنتخب-مصر

أقيمت 3 مباريات من اليوم الثالث لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقاء قوي بين مصرأمام نيجيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ففي الساعة الثالثة عصرا خاض المنتخب الجزائري مواجهته الأولى أمام سيراليون، ثم لعب منتخب مصر أمام نيجيريا في السادسة مساءاً، وفي ختام لقائات اليوم واجهة منتخب السودان نظيره غينيا بيساو.

التعادل السلبي يحسم مباراة الجزائر أمام سيراليون فى كأس الأمم الإفريقية

أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

وجاء تشكيل الرسمية للجزائر:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني

خط الوسط: رياض محرز، هاريس بلقبلة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، إسلام سليماني، سفيان فيجولي

ويشارك المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا 2021، وهو حامل اللقب الأخير من البطولة، على حساب منتخب السنغال، والتي شهدت عليها الأراضي المصرية.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يسقط أمام نيجيريا بهدف «فيديو»

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا



https://t.co/YfLQdwgRKe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يحسم لقاء السودان وغينيا بيساو بمجموعة مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السودان، وغينيا بيساو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أهدر المنتخب الغيني نتيجة المباراة، والتي جاءت في تصدي وتألق حارس منتخب السودان، في نهاية المباراة.

حاول المنتخب الغيني مواصلة تسجل هدف الفوز ولكن دفاعات المنتخب السوداني وحارس المرمى، جاءت في الوقت الصحيح والمناسب للحفاظ على نظافة شباكهم.