وزيرة الهجرة: منتدى شباب العالم حاجة فاخرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الحالية من منتدى شباب العالم 2022، شهدت عديدا من التطوير والتجويد عن النسخ السابقة، حيث يمكن للشباب حول العالم متابعة الجلسات أونلاين.





جاء ذلك، خلال حوارها إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، ضمن تغطية خاصة من شرم الشيخ. وأشادت الوزيرة بالتنظيم اللائق والآمن لمنتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، واصفة إياه بأنه "حاجة فاخرة". منتدى شباب العالم وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مشاركة المصريين بالخارج فى المنتدى له مذاق خاص لأنهم سيعودون إلى وطنهم مرة أخرى ويشاركون العالم خبراتهم، مشيرةً إلى أن الشباب المصريين فى الخارج يتفاخرون أمام العالم كيف أن الشباب فى مصر لهم حق الرأى والمشاركة فى صنع القرار. تابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "إحنا لما كنا فى سنهم كان كبيرنا نشوف الرئيس فى التلفزيون"، مستطردة: "أشعر بفخر الشباب المشاركين فى هذه المؤتمرات خاصةً وأن لهم يدا فى التوصيات"، موضحةً أن الشباب لهم دور كبير فى تعريف شباب العالم مدى التطوير وكم المشروعات القومية فى مصر. جدير بالذكر، أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء على قناة cbc الفضائية.

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