/671744/مواجهة-التغيرات-المناخية-بمناقشات-منتدي-شباب-العالم-وبرلمانيون-إدراجها-على-أجندة-المؤتمر-يؤكد-أهميتها-للعالم-أجمع

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، وجاءت الجلسة الرئيسية، تحت عنوان "الطريق إلى جلاسكو" لمناقشة قضايا التغيرات المناخية.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمة له، أن انباعثات الدولة المصرية من الكربون، لا تذكر ولكن على الرغم من ذلك كان هناك تحركات سريعة من أجل مجابهة التغيرات المناخية وذلك من خلال إرادة كبيرة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، قال النائب وليد التمامي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن إدراج قضية تغيرات المناخ على أجندة المؤتمر يوكد أهمية هذه القضية للعالم أجمع، كما يؤكد علي ضرورة أن يكون لشباب العالم دور ملموس فى طرح حلول وحملات توعية لجميع شعوب العالم.

وليد التمامي: مصر تهتم قضية التغيرات المناخية على كافة المستويات

وأكد التمامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مصر تهتم بهذه القضية على المستوى الرئاسى والحكومى والبرلمانى، مضيفا: خاصة أن مجلس الشيوخ حرصا منه على أهمية هذه القضية طرح أول طلب مناقشة عامة فى جدول أعماله الشهر الماضى بشأن تغيرات المناخ والذى قمت بتقديمه مع 20 عضوا لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: ودارات مناقشات هامة من جانب الأعضاء ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأحيلت المناقشات إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لاستكمال النقاش وإعداد تقرير يعرض على المجلس مرة ثانية ثم يتم إحالته بعد ذلك للحكومة متضمنا توصيات مجلس الشيوخ لها.

وتابع التمامي: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية هامة تتبادل بها الرؤى والأفكار ومناقشة القضايا بين شباب العالم، ولاسيما القضايا المشتركة مثل قضايا المناخ وجائحة كورونا وريادة الأعمال.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدي يساعد على طرح المشكلات التي تواجه الشباب ويحاول إيجاد حلول لها، فضلا عن تدريب وتعليم الشباب على فنون القيادة والإدارة الرشيدة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي رعاية للمنتدي لإيمانه بقدرات وطاقات الشباب.

واستكمل التمامي: منتدى شباب العالم كما تابعنا فى نسختة الرابعة حقق حالة من الانسجام بين المشاركين، بالإضافة إلي الدمج بين أصحاب الخبرة من الكبار والشباب، وقد نرى فى المستقبل قادة دول وحكومات من شباب هذا المنتدى.

خالد أبو الوفا: التغيرات المناخية أزمة حقيقية يعاني منها العالم

ومن جانبه، ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس السيسي النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، أمس، لافتا أن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بمنظومة الشباب وعلي الاستماع لأفكارهم وآرائهم.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المنتدي يعد فرصة هامة لتبادل الحوار بين الشباب و صناع القرار، كما أنه يعد أهم منصة حوارية لشباب العالم من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المنتدي هو تمكين الشباب المصري من تبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع غيرهم من شباب العالم، فضلا عن مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي كقضية تغير المناخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن جلسة اليوم من منتدي شباب العالم جاءت بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفا: التغير المناخي أزمة حقيقية يعاني منها العالم أجمع وليس دولة بعينها، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم.