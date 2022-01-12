/671819/رشا-اسحق-منتدى-شباب-العالم-يؤكد-إيمان-الدولة-المصرية-بقدرات-الشباب-فى-الجمهورية-الجديدة

أشادت الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، بحضور و رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وذلك بعد توقف دام لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا و تأثيراتها السلبية علي الانسانية، لنعلن لانفسنا و للعالم اجمع ان مصر ام الدنيا و اصبحت قد الدنيا.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأوضحت رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا و تاثيرها علي جميع دول العالم الا أن مصر من خلال منتدي شباب العالم تعلن للعالم قدرتها و نجاحها في مواجهة هذه التحديات و التداعيات و استعداداتها، مشيرة إلى اتخاذها كافة الاجراءات الاحترازية واستقبال وفود شبابية من الجنسيات المختلفة من ١٩٦ دولة من جميع قارات العالم لارسال رسالة سلام و وئام و ازدهار من مصر للعالم.

الجمهورية الجديدة

وأضافت رشا اسحق، أن منتدي الشباب جاء هذا العام و نحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة و تطبيقا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق الشباب و تمكينهم، و ايمانا بدورهم في التنمية، وتأثيرهم علي تقدم و تطور مجتمعاتهم لنعلن للعالم ايمان الدولة المصرية و سعي القيادة السياسية لتولي الشباب المناصب القيادية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، “ جاءت مشاركة الشباب من جميع انحاء دول العالم في محفل دولي ثري و شاب للتعبير عن ارائهم و الخروج بتوصيات و مبادرات ، في حضور نخبة من زعماء و قادة العالم و الشخصيات المؤثرة ، حيث يعد المنتدي فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار و المفكرين حول العالم” .