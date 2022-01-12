/671821/إبراهيم-المصري-من-منتدى-الشباب-الحضارة-المصرية-تصدر-مبادئ التفاهم-وحرية-الفكر-والعقيدة

اشاد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العام بمدينة شرم الشيخ، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “ العودة معا”، وبمشاركة 196 دولة من مختلف القارات.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأوضح النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لتحيا مصر، أن الشباب المشاركين فى المنتدي، بمثابة سفراء لدولهم فى مصر، لافتا إلى عرض قدرة مصر على التنظيم الرائع فى ظل تحديات جائحة فيروس كورونا.

وقال ابراهيم المصري، أن مصر تصدر الحضارة لكل دول العالم ، حيث تدرس الحضارة المصرية مبادئ التفاهم وحرية الفكر والعقيدة، مؤكدة أن الدولة المصرية جوهرة وسط العالم، مثمنا مدى التقارب الثقافات بينها وبين الحضارات الاخري وارتباطها وانحيازها للتسامح والإخاء.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.