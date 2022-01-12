السكة الحديد تبدأ تنفيذ إجراء فى القطارات الروسية للحد من الباعة الجائلين

جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة، فى بيان لها، عن بدء إضافة عربة "بوفيه" بكل قطار من القطارات الروسية العاملة بخطوط الوجهين القبلى والبحرى، اليوم، لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين بالقطارات والمحطات.
وكانت هيئة السكة الحديد قد تسلمت عربات البوفيه، ضمن أكبر صفقة عربات تعاقدت عليها والمتضمنة 1300 عربة روسى توردها شركة ترانسماش هولدينج الروسية وبها 45 عربة بوفيه، تستهدف تلبية احتياجات الراكب خلال الرحلات.
تطوير السكة الحديد
واتفقت السكة الحديد مع شركة ترانسماش هولدينج على تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى، وثانية، وثالثة على دفعات شهرية، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "عادية"، وصل منها تقريبا 600 عربة عادية، ودرجة ثالثة مكيفة حتى الآن.
تكلفة الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، ومن المخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023.
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