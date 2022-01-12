نبيلة مكرم: مجدى يعقوب شعلة من النشاط وأيقونة لـ شباب العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات لها مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc الفضائية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الجراح العالمى مجدى يعقوب من النماذج التى نفخر بها جميعا، مؤكدة أنه شعلة من النشاط وقدوة يحتذى بها.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة وزارة الهجرة إلى الحكومة، والاهتمام بـ المصريين فى الخارج انعكس على أبناء الوطن بالخارج وعزز من انتمائهم إلى بلدهم، مشددة على أن مصر بلد الأمن والأمان للجميع، وأن الشباب المصرى بالخارج يعلمون ما تم بالدولة المصرية وينقلونه ويناقشون الأفكار مع الجانب الغربى.
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