طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد نشاط كبير لـ الرياح المثيرة للرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 8

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 8

رفح 18 8

رأس سدر 19 10

نخل 19 2

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 1

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 8

بنى سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 7

سوهاج 22 8

قنا 23 9

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

ادفو 24 12

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 6

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15