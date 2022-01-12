/671886/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في أندية العالم، ومن أبرؤزها مواجهة ريال مدريد ضد غريمة التقليدي برشلونة ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق وست هام أمام نورويتش سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءَ، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد كأس السوبر الإسباني

يخوض فريق برشلونة ضد غريمة ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، عبر قنواتSSC5 HD.

مواعيد كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان ضد نظيرة يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتLega Serie A YouTube.

مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام ضد فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب تونس ضد نظيرة مالي في تمام الساعة 3 عصراص، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

يخوض منتخب موريتانيا ضد منتخب جامبيا في تمام الساعة 6 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

تقام مباراة منتخب غينيا الإستوائية ضد ساحل العاج في تمام الساعة 9 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

انتهت مباراة منتخب أمام أمام نيجريا بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع خلال مجريات الشوط، ولم يؤدي اللاعبين المكستوى المطلوب منهم، بينما هاجم المنتخب النيجيري بقوة وهدد مرمى مصر في أكثر من كرة، حتى نجحوا في التسجيل.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني أجرى منتخب مصر عدة تغييرات بدخول رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو بدلاً من مصطفى محمد وتريزيجيه، وبين شوطي المباراة خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ولم يتغير الوضع كثيراً، وحاول المنتخب النيجيري في تسجيل الهدف الثاني، في غياب تام للاعبي منتخب مصر في الشق الهجومي، وحاول الفراعنة في أخر 10 دقائق من اللقاء أن يحرزوا التعادل على فترات، ولكن ليس بالقوة المطلوبة.

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السودان، وغينيا بيساو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.