موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وقرار عاجل من كيروش

جدة - نرمين السيد - كشفت الأرصاد الجوية عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: البنك الدولى يكشف توقعاته بشأن الاقتصاد العالمى خلال عامين بيان كورونا اليوم.. الصحة تعلن انخفاضا فى الوفيات السكة الحديد تبدأ تنفيذ إجراء فى القطارات الروسية للحد من الباعة الجائلين الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة) طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل ودرجات الحرارة فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ بدء الجائحة إعلان أعداد ضحايا جدد.. فيضانات البرازيل تواصل حصد الأرواح كورونا فى الولايات المتحدة.. تسجيل مئات الآلاف من الإصابات خلال يوم بعد تحرير شبوة.. التحالف العربى يعلن انطلاق عملية جديدة كورونا يواصل وجيعة البرازيل.. عدد الإصابات والوفيات فى 24 ساعة كورونا حول العالم.. الوفيات تلامس 6 ملايين و الإصابات تصل إلى رقم مفزع كيروش منفعلا: هذا الشخص السبب الرئيسى فى خسارتنا أمام نيجيريا (فيديو) مباراة مصر ونيجيريا.. قرار عاجل من كيروش بعد هزيمة الفراعنة (فيديو) إصابة أكرم توفيق.. الأشعة تحمل مفاجأة بعيدا عن الرباط الصليبى (فيديو) تفاصيل خناقة كيروش مع أحد المشجعين عقب نهاية مباراة مصر ونيجيريا (فيديو) مباراة مصر ونيجيريا.. تفاصيل جلسة صلاح والسولية مع اللاعبين (فيديو) برشلونة والريال.. موعد كلاسيكو الأرض فى نصف نهائى السوبر الإسبانى مأساة جديدة.. عدوية شعبان عبد الرحيم: أخويا طردنى وأنا عايز أعيش (فيديو) نور اللبنانية تكشف عن أصعب مشهد فى حياتها: كنت هغرق وهموت (فيديو) أنا غلطان.. بهاء سلطان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) تفاصيل مأساة 4 أطفال أشقاء.. أكلتهم النيران داخل شقتهم فى الطالبية خلصت عليها.. مدمن يذبح زوجته أمام طفله فى الدقهلية

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