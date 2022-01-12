كلمات السيسى فى جلسات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الـيـوم الـثـانـى لمنتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد 10 جلـسـات نقاشية على أعـلـى مستوى، بمشاركة عـدد مـن زعـمـاء العالم ورؤساء الحكومات وممثلى المنظمـات الدوليـة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك فى جلستين مهمتين، إحداهما «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة» والأخرى بـعـنـوان «الـطـريـق مـن جلاسكو لمواجهة التغيرات المناخية».

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس تناول فى مداخلة أمام جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة" الإجـراءات والقيود التى فرضتها جائحة «كورونا» على المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن الهدف مـن هـذه الإجـراءات حماية العالم كله، وقال إن ذلك ألقى الضوء على اقتصار «حقوق الإنسان» على حرية التعبير والممارسة السياسية.

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على حقوق الإنسان وعدم التمييز، مشيرًا إلى أن التنوع والاختلاف بين الناس والدول هو الواقع، وشدد على أن الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل حقوق أصيلة للإنسان. وفى الإطار نفسه.. أوضح أن مصر تستضيـف 6 ملايين لاجئ، يعيشون بيننا بلا ملاجئ.

وأفادت الصحيفة بأن الجلسة النقاشية شارك بها رئيس مجلس الـوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية مستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسى فلاين، المستشار الاستراتيجى بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية فى إفريقيا عقيل حاجات، ومؤسس شركة (هوا ـ سوا) كريم طراف وماركو شلتس باحث واستشارى مؤسسة «أوبن إيرث» ومجموعة من المتحدثين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

ونقلت "الجمهورية" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فـى جلسـة تغيـر المنـاخ أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية مشيرا إلى أن مصر تحدثت مع شركات السيارات فى العالم منذ خمس سنوات لتصنيع سيارات كهربائية وأخـرى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر كبديل عن استخدام الوقود الأحفورى الملوث للبيئة.

ونوهت إلى تشديد الـرئـيـس على أهمية تكاتف الـدول والقطاع الخاص من أجل مواجهة التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن هناك فرصة لتغيير ما يتراوح بين 200 إلى 300 مليون سيارة على مستوى العالم وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة، مضيفا أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتبطين الـتـرع بمسافة تصل إلى 40 ألف كيلو متر بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه وتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتغيير حياة 60 مليون مواطن، مما وفر آلاف فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسـائـل النقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق وذلك على الرغم من أن لا تعانى من مشكلة الانبعاثات الضارة وتكاد لا تذكر مقارنة بنسبتهـا على مستـوى الـعـالم وأكـد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن آليات العمل الإنسانـى قـادرة على مواجهة أى تطورات مصر سلبية.

وقال الرئيس إننا رصدنا 100 مليار جنيه لتجاوز أزمة كورونا فى مصر، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول والقطاع الخاص لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن «محنة كورونا» العالمية امتدت آثارها السلبية إلى كافة دول العالم، وقال إن الجائحة لم ينج منها أى من الدول المحيطة بنا، غير مصر.



كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق المبعوث الأمريكى الخاص لشئون المناخ، جون كيرى، أعرب عن سعادته لمشاركته فى منتدى شباب العالم، المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ، مبديًا شكره الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العالمى التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب "27".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها كيرى، عبر الفيديو كونفرانس، أمس، بالجلسة النقاشية بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأمريكى قوله "يسعدنى أن أكون قادرا على مساعدة مصر فى مجال الاهتمام البالغ بقضية المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب فى جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب فى هذا أمر بالغ الأهمية.

وتابع: أود أن أقدم احترامى لوزير الخارجية سامح شكرى، الصديق الحميم منذ سنوات عندما كنت وزيرا للخارجية، وأشكر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التى كانت شريكا وثيقا أثناء مؤتمر جلاسكو فى بريطانيا.. والآن نحن مطالبون بالاضطلاع بدور قيادى عظيم ونحن نمضى قدما نحو قمة المناخ بشرم الشيخ.



وتناولت صحيفة "الجمهورية" استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمـس بـشـرم الشيخ، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على دعم التحرك الفلسطينى الدبلوماسى الحالى دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسى يتيح استئناف مفاوضات السلام.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى شدد، خلال اللقاء، على ثبات الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ومن جهته، أعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسى ومساعيها المـقـدرة فى دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينى من مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية فى ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتى تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة فى هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء على المستوى الثنائى أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام.



وفى الشأن الاقتصادى، نقلت صحيفة "الأهرام" تصريح محمد الأتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، بأن قرار البنك المركزى بتنظيم منح البنك سيولة طارئة إجراء تنظيمى تتبعه البنوك المركزية على مستوى العالم، وليس أمرا جديدا، أو يتعلق بوضع مالى معين، لكنه تحوط مستقبلى احترازى لدعم البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ذات الملاءة المالية.

وأكد أن البنوك العاملة فى السوق المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية، وجميع المؤشرات المالية للسيولة النقدية تؤكد ذلك، مضيفا أن البنك المركزى يعمل وفقا لأفضل القواعد الدولية لضمان التطوير المستمر للقطاع المصرفى.

وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت تحسنا نسبيا بالأحوال الجوية اليوم مع طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء تصل لحد الصقيع وسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة تزيد من الإحساس بالبرودة مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصة السواحل الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



وفيما يخص الشأن الرياضى، وتحت عنوان "بداية متعثرة لـ"الفراعنة" فى المونديال الإفريقى بالكاميرون" ذكرت "الأهرام" أن منتخب مصر لكرة القدم خسر أمام نظيره النيجيرى بهدف للاشىء فى المباراة التى جرت بينهما مساء أمس فى الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة فى نهائيات الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون على ملعب رومدى اديجا، سجل الهدف الوحيد كليتشى ايهيا ناتشو فى الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ولفتت إلى أن المنتخب الوطنى قدم أداء متواضعا بسبب التشكيل غير الموفق من المدير الفنى كارلوس كيروش، فى حين كان المنتخب النيجيرى الأفضل والأسرع والأخطر على مدار الشوط الأول، مشيرة إلى تحسن أداء منتخبنا نسبيا فى الثانى بعد التغييرات التى أجراها الجهاز بالدفع بكل من رمضان صبحى وزيزو ومحمد شريف، وكان محمد الشناوى نجم اللقاء، حيث أنقذ العديد من الفرص المحققة التى كانت يمكن أن ترفع غلة النسور الخضر، ليحصل المنتخب النيجيرى على أول ثلاث نقاط، بينما خرج المنتخب الوطنى خالى الوفاض، وباتت مباراتاه المقبلتان أمام غينيا بيساو والسودان لا تقبل القسمة على اثنين، ولابد من تحقيق الفوز لضمان بطاقة الصعود إلى دور الـ 16.