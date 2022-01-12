أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم

فيينا

يبحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، مع كبار القيادات اللبنانية دعم بيروت اقتصاديا، حيث سيجرى لقاءات فى ختام زيارته لبيروت مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الوزراء نجيب ميقاتى، ويعقد اجتماع عمل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ويجرى زيارات لفرقة الخوذ الزرقاء النمساوية التابعة للأمم المتحدة ومشاريع التعاون الإنمائى النمساوية.

بروكسل

يعقد مجلس "روسيا – الناتو" اجتماعه فى العاصمة البلجيكية بروكسل وسط آمال بأن يثمر اللقاء عن نتائج ملموسة بشأن قيام روسيا بسحب القوات التى حشدتها على الحدود الأوكرانية والالتزام بالانخراط فى اتفاقيات مينسك الرامية لإنهاء القتال فى شرق أوكرانيا.

الرياض

يستضيف استاد الملك فهد الدولى بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات "روح السعودية"، بطولة كأس السوبر الإسبانى لكرة القدم، والتى تتنافس عليها 4 فرق، هى أتلتيكو مدريد "بطل الليجا"، ووصيفه ريال مدريد، وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

الكاميرون

فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، والمقامة حاليا فى الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا على رأسهم منتخب مصر، تخوض 6 منتخبات مباراتهم الأولى فى المسابقة القارية الحالية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة للكان، ويلتقى المنتخب التونسى نظيره المالى على ملعب "ليمبى ستاديوم" بمدينة ليمبى، وعلى نفس الملعب يواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب جامبيا، بينما يتواجه منتخبا غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية.