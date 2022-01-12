حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 13-1-2022

حظك برج الحمل اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء سيكون لمصلحتك قريباً.
عاطفياً: لا تنتقص من قدرات الحبيب وأنت تدرك أنه موهوب، وثمة علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور.
صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.
حظك برج الثور اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك.
عاطفياً: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.
صحياً: اتباع نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.
حظك برج الجوزاء اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها.
عاطفياً: الكلام وحده لا يكفي، عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب وإخلاصك له وتعلقك به.
صحياً: ابتعد عن الضغوط ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وحاول الترفيه عن نفسك باستمرار.
حظك برج السرطان اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة.
عاطفياً: لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك
صحياً: حكّم عقلك وشغل فكرك قبل أن تقرر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك.
حظك برج الأسد اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية.
عاطفياً: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معاً حلاً لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.
صحياً: أنت قوي الإرادة وتشعّ صلابة، لكن في الشأن الصحي هاتان الصفتان شبه مفقودتين.
حظك برج العذراء اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام المتسرعة التي قد ترتد سلباً عليك.
عاطفياً: ربما تطرح مسألة قديمة تعيد إليك الذكريات، اعمل خلف الستار ولا تستعرض قواك أمام الشريك.
صحياً: لا تمارس التمارين الرياضية أكثر من المطلوب منك، ولا ترهق نفسك لأنك تفسد الأمور.
حظك برج الميزان اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: كُن متفائلاً اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك.
عاطفياً: حاول أن ترى الأمور من منظار إيجابي، وتغاضَ عن تصرفات الشريك المزعجة أحياناً والتي تصدر عنه عفوياً.
صحياً: أنت عرضة للإصابة بأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة واندفاعك المفرط في العمل.
حظك برج العقرب اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: معلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر، والتنبه للأخطار التي قد تفاجئك.
عاطفياً: تواجه حقيقة ما وقد تضطر إلى عقد لقاء حاسم مع الشريك أو لمعالجة أمر طارئ ويتعكر المزاج بعض الشيء.
صحياً: تحاصرك الهموم والمسؤوليات، ما يحتم عليك الهدوء وتجنب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس.
حظك برج القوس اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله.
عاطفياً: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.
صحياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.
حظك برج الجدي اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً.
عاطفياً: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية.
صحياً: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك.
حظك برج الدلو اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: أجواء مناسبة لمعالجة القضايا المهنية المستجدة، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدّم بنجاح.
عاطفياً: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسراً.
صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.
حظك برج الحوت اليوم الخميس 13-1-2022
مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها.
عاطفياً: قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه.
صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية.
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