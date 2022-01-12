/671888/موعد-مباراة-توتنهام-وتشيلسي-في-كأس-الرابطة-والقنوات-الناقلة

يخوض فريق توتنهام مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ستاد "توتنهام هوتسبير".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام ضد فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة توتنهام أمام فريق تشيلسي عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

نجح تشيلسي من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام توتنهام بنتيجة هدفين دون رد، ليظل لقاء غداً امام ارسنال، ويحجز مقعد في نهائي الكأس.

وتزداد المنافسة قوة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بين تشيلسي، ومانشستر سيتي، وليفربول، ليأتي لقاء السبت المقبل بين متصدر الدوري مان سيتي، ووصيف الدوري البلوز.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

محمد صلاح

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

توماس توخيل

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.