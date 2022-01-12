/671889/تعرف-على-موعد-مباراة-إنتر-ميلان-مع-يوفنتوس-والقنوات-الناقلة-في-كأس-السوبر-الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيرة فريق يوفنتوس، على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس عبر قنوات Lega Serie A YouTube

حقق انتر ميلان الفوز على نظيره لاتسيو بنتيجة 2/1 على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

يوفنتوس يقلب الطاولة على روما في قمة الدوري الإيطالي في مباراة مليئة بالأهداف

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.