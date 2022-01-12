رفع 105 أطنان قمامة ومخلفات صلبة بمركز بدر فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة برئاسة أسامة داود للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى مختلف القطاعات.





وأسفرت جهود الحملة عن رفع ما يقرب من 105 أطنان قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات من المدينة والقرى التابعة للمركز، وصيانة كشافات الإنارة والمحولات وتأمين وشد الأسلاك المرخاه على الطريق العام وداخل الكتلة السكنية للمدينة. كما تم متابعة أعمال تمهيد وتسوية الطرق ورفع الرمال الزائدة وردم الحفر والمطبات، ومتابعة العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بدر ومراجعة نسب التنفيذ.

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