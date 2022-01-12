القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول على مستحقات عامل مصرى، بلغت 23 ألفاً و216 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 97 ألفاً و 275 جنيها مصريا تقريبا.





وذلك بناء على تكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل"عصر. ع. ر"، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أنه نجح فى الحصول على مستحقات العامل المذكور لدى مؤسسة "تركى عبدالله الشدوخى للمقاولات" بعد أن تم التواصل مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية ويحصل العامل على مستحقاته.

وأوضح الملحق العمالى، أنه نظراً لتعذر التسوية الودية تم رفع دعوى عمالية للعامل عن طريق مكتب التمثيل العمالى بالرياض وتم تحديد جلسة للقضية بطريقة التقاضى عن بُعد، وحيث أن العامل لا يجيد استخدام الهواتف الذكية تم حضور الجلسات بمقر مكتب التمثيل العمالى بالرياض، وبانتهاء إجراءات التقاضى حصل العامل على حكم بالمستحقات والتى بلغت 23 ألفاً و216 ريالا سعوديا تمثلت فى 20 ألفا و 766 ريالا أجوراً متأخرة و2450 ريالا بدل إجازات.

وأشار أحمد رجائى إلى أنه تم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، وحضر العامل إلى مقر المكتب لتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالى بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها، وطلب المساعدة فى العودة إلى مصر، حيث تم التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائى.