عربات شفط مخلفات.. تقنية جديدة لهيئة نظافة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذى يقوم به العاملون بالهيئة والذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه سيتم توزيع هذه الشفاطات على أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية واللتين تقوم الهيئة بأعمال النظافة بهما بواقع شفاط بكل حى، مشيرًا إلى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدى لجمع القمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة بالمنطقتين .